焦点：资产管理公司称中国A股下周跻身MSCI指标指数的希望浓厚

路透纽约/香港6月14日 - 投资者和分析师称，美国指数编制商MSCI明晟的MSCI新兴市场指数下周或向中国A股敞开大门。A股是中国股市的主力，但此前三度吃了MSCI的闭门羹。

以MSCI新兴市场指数作为追踪指标的资产约达1.6万亿美元，关于是否将沪深上市的人民币计价股票纳入该项指标，MSCI明晟已经与中国监管机构及全球投资者进行了近四年的商讨，但目前为止还没有让A股进门，主要是顾虑进入中国股市的渠道受到束缚。

中国尚未解决导致投资经理资金进出中国股市不易的各种问题，但投资者表示，今年MSCI明晟放宽分类标准后，A股被接纳的可能性急剧上升。

安本资产管理中国证券部门主管姚鸿耀(Nicholas Yeo)在电邮中表示，MSCI的接纳度在今年明显出现变化，他认为MSCI明晟已将准入标准修改到了一定程度，A股被纳入现在似乎只要走个形式。

MSCI明晟3月时提出其指数纳入A股的新方案，降低A股在其指数所占权重，并将指数纳入A股的数量由原先计划的448只减至169只，期能应对资本赎回限制和大面积股票停牌的疑虑。

改动后的方案有助解决这些问题，因通过沪港通和深港通机制，外资很容易就能进出这169只股票。

若A股被纳入，初期在MSCI明晟全球新兴市场指数所占权重只有0.5%，但范围多元化且聚焦高质量、较少停牌纪录的大市值公司。该方案亦降低金融股所占权重，可选消费、必需消费、房地产等行业占比提升。

“这在行业层面确实提供了更好的选股平衡，”施罗德亚洲股票管理主管David MacKenzie表示。“但愿较侧重大市值股能解决有关股票停牌的顾虑。”

1月时MSCI明晟执行长Henry Fernandez告诉路透，资本管控是一项担忧[nB9S16W02K]。但一个知情人士4月透露，MSCI明晟仍渴望采取纳入A股的第一个步骤。

MSCI明晟发言人周三未予置评。中国证监会和中国国家外汇管理局未回应置评请求。

德意志资产管理(Deutsche Asset Management)董事总经理兼ETF资本市场主管Luke Oliver称，尽管起初这么小的权重对中国来说主要是象征性的胜利，但随着时间推移，中国公司在整体指数中的权重可能多达40%，至少吸引2,720亿美元资金进入中国股市。

MSCI明晟前董事总经理、现任世诚投资CEO王崎表示，他预计资本流动规模可能更大，会有6,400亿美元流入A股市场。

“如果你喜欢积极型的管理和选股，这里将是理想的战场，”王崎说，“没有中国A股的全球股票投资机遇是不完整的。”(完)