综述：中国地方AMC获松绑凸显不良处置压力 牌照可能成香饽饽

路透北京10月24日 - 中国银监会发文为省级金融资产管理公司(AMC)“松绑”，地方AMC不再是每省只能有一家的“独生子女”，可增设至两家；同时地方AMC在处置不良资产时也有了更大的自由度。市场人士表示，新规出台有利有弊，但可以看出当前不良资产处置压力之大，需要借助更多渠道化解压力。

本次“松绑”的目的，从银监会设定的前提也可管中窥豹：省级政府在增设地方AMC时应考虑当地不良贷款余额较高且处置压力大，不良贷款增速较快，以及已设立地方AMC政策经营并积极发挥作用等几个方面。

三名消息人士近日向路透表示，中国银监会已放宽每省可设立一家AMC的限制，允许有意愿的省级人民政府增设一家。 地方AMC收购的不良资产允许以债务重组、对外转让等方式处置不良资产；对外转让的受让主体也不再受地域限制。

“这说明虽然名额多了，但仍然有门槛，要看有没有(设立)的这个必要性。”一位在全国性AMC和地方AMC有多年从业经验的高管表示，放松的最终目的还是化解不良资产压力。

另有接近监管层的人士对路透表示，银监会新规放宽地方设立AMC的限制，是因为后续还有债转股等新的资产处置方式的进行，需要通过地方AMC平台来进行。

但该人士认为，监管层对地方AMC的监管依然较为审慎，如跨区域经营的限制就仍然没有放宽。

中国银监会近日在三季度经济金融形势分析会上强调，要加强全面风险管理，坚守不发生系统性区域性金融风险底线，要严防地方政府性债务风险等；积极推进市场化债转股相关工作，降低企业杠杆率。抓紧制定具体实施方案，先行先试。

中国新一轮债转股方案于10月上旬出炉。国务院就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。

数据显示，国内30家上市银行上半年实现净利润7,744.52亿元人民币币，同比增长4.60%。从已披露不良贷款状况的29家上市银行来看，上市银行整体不良贷款率达1.66%，较2015年末升0.04个百分点。结合逾期和减值情况分析，6月末各家银行的逾期未减值贷款比率也普遍有所上升。

**限制有所放松但非海阔天空**

银监会新规对不良资产的处置有了一定放松，但面对体量庞大、牌照齐全的四大国有AMC(华融、长城、东方、信达)，业务限制的松动能否帮助地方AMC多分一杯资产处置的羹，市场仍有分歧。

招商证券报告指出，目前地方AMC牌照相对四大AMC的劣势主要体现为省外一级市场收包只能10户以下(省内不受限制)，以及不能同业拆借。未来四大AMC的市场份额，尤其是过去被四大垄断的通道业务将受到较大影响。

“虽然给四大AMC的地方分公司带来一定压力，但四大的分公司近年来对收不良的兴趣降低，类信贷资产也做了一些。”对于新规带来的影响，一位四大AMC旗下子公司的从业人士表示。

他并称，未来可能会出现以地方AMC为通道，将当地企业的不良转给专设的机构，可能会影响僵尸企业的出清。

这位从业者的担忧并非偶然。由于大多数地方AMC背后都是省级国有企业独资或参股，多位AMC从业人士表达了特别是在债转股项目中，地方政府和地方企业有可能籍地方AMC为通道变相为当地银行出表的担忧。

“还有一种地方政府逃废债的假设可能，是地方AMC压价来获得大行对当地企业的不良贷款债权，再以债转股等形式转让。”一位四大AMC华东地区分公司业务经理表示。

截至目前，中国获得银监会公布备案，获准开展不良资产收处业务的地方AMC已逾20家。而有名单可寻的地方AMC已达30家。

财政部、银监会曾于2012年5月下发的《财政部中国银监会关于印发 金融企业不良资产批量转让管理办法的通知》，要求各省市政府原则上只可设立或授权一家地方AMC，参与当地范围内金融企业不良资产的批量收购、处置业务。

随后的2013年12月初，银监会发文补充要求，新成立的地方AMC应符合三项审慎性条件，包括注册资本金最低10亿元，合格的经营团队，以及健全的公司治理制度。

**通道业务拓展，地方AMC牌照或香饽饽**

一位地方AMC管理人士引述银监会文件显示，湖南省政府、陕西省政府与西藏自治区政府分布获批准设立湖南省资产管理公司、华融晋商资产管理公司与海德资产管理公司。

其中，海德资产管理公司是由上市公司海德股份(000567.SZ)自筹10亿元独资成立的省级AMC；华融晋商资产管理公司则是由四大AMC之一的中国华融和山西省政府组建的山西省级AMC。

海德股份也籍由债转股与AMC扩容的东风，成为AMC概念股；其股价在一个月内涨幅高达67.45%。

“新规放开地方AMC转让，可能会让地方AMC成为通道，牌照会更加值钱。”一位大型券商资管人士表示。“按理说，地方AMC可以成为通道，手上的资产也可以批量转让了，牌照会更值钱。”

上述人士指出，地方AMC牌照业务内涵的扩展，特别是一些低门槛的工作，对地方AMC牌照价值的提升有很大作用。

但某新成立的地方AMC从业人员表示，由于目前地方AMC仍然没有金融许可证，无法以金融机构的身份发债和跨区经营，对地方AMC的资金来源与业务范围仍有较大的桎梏。

“预计短期内地方AMC拿金融许可证有难度，据说监管层对地方AMC的性质有分歧。”该人士表示。

但另有直辖市股份行从业人士认为，只有地方AMC拿到金融许可证后，其金融机构定位得到肯定，才能发挥其化解地方金融风险的职能。（完）