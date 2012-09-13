中国修改期货交易条例为交易所整顿提供法规

路透北京9月13日电---中国自去年11月开始对各类交易场所的清理整顿仍在进行中,国务院修改期货交易条例为这一整顿提供了法规依据,同时或是为原油、国债期货铺路.

"这次修改条例为进一步清理整顿非法期货交易活动提供了法律依据...",上海证券报周四援引知情业内人士称,"在一定程度上为国债期货、原油期货等创新品种未来的上市作出了制度上的铺垫."

该业内人士并透露,此次条例修改主要涉及三个方面:一是将期货交易所职责原规定中的"保证合约的履行"修改为"作为中央对手方,为期货交易提供集中履约担保";二是对保证金定义规定作了修改;三是将结算的规定修改为"结算是指根据期货交易所公布的结算价格对买卖双方的交易结果进行的资金清算和划转.

他还表示,条例禁止在国务院期货监督管理机构批准的期货交易场所之外进行期货交易;并明确非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动的,由所在地县级以上地方人民政府予以取缔,没收违法所得,并处罚款,进一步明确了地方政府查处取缔非法期货交易活动的职责.

期货交易,被明确为采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动.

保证金定义则被修改为,期货交易者按照规定标准交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券,用於结算和保证履约.

遍布中国的300多家形形色色交易所,已成为逾100万亿(兆)元人民币的中国居民财富追逐的目标之一.如雨後春笋般出现的交易所难免鱼龙混杂,并正迎来一波整顿风暴.浴火重生之际,如何疏导民间资金政府责无旁贷.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 屈桂娟

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