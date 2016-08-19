中美关系不会因美国总统变更而转移 互利合作才符合美国利益--人民日报

路透北京8月19日 - 中国官媒人民日报周五刊发署名钟声文章称，中美关系发展有其内在客观动力，并不以谁当美国总统为转移。一旦上台执政，哪个总统都会明白，与中国互利合作才是符合美国利益的现实选择。

文章指出，经过近40年的发展，今天的中美关系基础更实、内涵更广、韧性更强，健康稳定发展的势头不会因一人一事而彻底改变。中美关系的战略意义要求双方坚持共同构建新型大国关系的大方向。经济全球化时代，中美两国如果重蹈新兴大国和守成大国对抗的老路，遭殃的不仅是中、美，还会波及其他国家。

文章称，美国总统大选正式进入两人对决阶段，特朗普和希拉里分别成为共和党和民主党的候选人。两人不约而同地表示将在同中国的贸易争端中采取强硬立场。

“究竟该如何看待这些‘火药味’十足的论调？……美国总统在对华政策这个问题上，‘上台前怎么’和‘上台后怎么做’，区别往往不是一点点。”文章称。

文章称，无论谁当选美国新总统，与中方一道，本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则发展中美关系，才是顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流之举，才能让两国人民放心、让各国人民安心。

“中美之间已然形成合则双赢、斗则双输的利益格局。无论谁当选美国新总统，在平等互利基础上与中国拓展合作而不是打经贸战才是明智选择。”文章称。

另外，中美合作的全球影响要求双方坚持在热点和全球性问题上加强沟通协作。中美在气候变化、伊核问题的合作证明，面对层出不穷的热点和全球性问题，中美合作能够办成大事。无论谁当选美国新总统，在促进世界经济复苏、打击恐怖主义等问题上都需要与中国加强协调配合。

文章指出，中美两国各具特色，历史文化、发展水平、社会制度不尽相同，双方存在一些分歧是正常现象。对美国新总统而言，任由局部分歧扩大、加深成为不可调和的矛盾而无所作为，是简单而不负责任的选择；真正能够体现其领导力和战略眼光的，应该是以务实和建设性的态度与中国一道 管控分歧、增信释疑，让中美关系的持续稳定发展造福中美两国和各国人民。（完）