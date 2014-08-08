中国反垄断调查引发保护主义担忧

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京8月7日（记者 Matthew Miller） - 中国近期对微软(MSFT.O)、奥迪和克莱斯勒等企业进行调查，引发对中国可能利用反垄断法打击外国企业、支持国内企业的担忧。
周三，国家工商总局对微软展开第二轮突击检查，并首次调查了承担微软财务外包的埃森哲(ACN.N)。
发改委周三称，已查明大众汽车(VOWG_p.DE)旗下的奥迪以及菲亚特FIA.MI旗下的克莱斯勒两家企业确实存在垄断行为，近期将会进行相应处罚。
中国监管机构在过去几年里加强执行反垄断法，根据该法律，监管机构可能对企业前一年垄断行为获得的营收处以1-10%的罚款。
除了国家工商总局和发改委以外，商务部也承担着执行反垄断法的任务。
法律专家指出，中国当局针对的外资企业数量多于本土企业。美赞臣(MJN.N)和达能(DANO.PA)都曾被处以重罚，美国芯片厂商高通(QCOM.O)可能也面临10亿美元的罚款。
“大型案件似乎大多涉及大型外企，”墨尔本大学法学院教授、反垄断专家Mark Williams指出。
“批评人士认为，反垄断法似乎被用来管教刚刚进入中国市场的企业。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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