中国反垄断调查引发保护主义担忧

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月7日（记者 Matthew Miller） - 中国近期对微软 、奥迪和克莱斯勒等企业进行调查，引发对中国可能利用反垄断法打击外国企业、支持国内企业的担忧。
周三，国家工商总局对微软展开第二轮突击检查，并首次调查了承担微软财务外包的埃森哲 。
发改委周三称，已查明大众汽车 旗下的奥迪以及菲亚特 旗下的克莱斯勒两家企业确实存在垄断行为，近期将会进行相应处罚。
中国监管机构在过去几年里加强执行反垄断法，根据该法律，监管机构可能对企业前一年垄断行为获得的营收处以1-10%的罚款。
除了国家工商总局和发改委以外，商务部也承担着执行反垄断法的任务。
法律专家指出，中国当局针对的外资企业数量多于本土企业。美赞臣 和达能 都曾被处以重罚，美国芯片厂商高通 可能也面临10亿美元的罚款。
“大型案件似乎大多涉及大型外企，”墨尔本大学法学院教授、反垄断专家Mark Williams指出。
“批评人士认为，反垄断法似乎被用来管教刚刚进入中国市场的企业。”(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
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