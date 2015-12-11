分析师看中国11月M2

路透上海/北京12月11日 - 中国人民银行周五公布数据显示，11月新增人民币贷款7,089亿元，略高于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末供广义货币应量(M2)同比增长13.7%，亦高于路透调查中值13.4%，创下自2014年6月以来的新高。

央行数据并显示，11月末狭义货币供应量(M1)增速为15.7%，创2013年1月以来近三年新高；月末人民币贷款余额93.36万亿元，同比增长14.9%，路透调查中值为15.3%。

11月社会融资规模增量为1.02万亿元人民币，比上月多4,878亿元，比去年同期少1,089亿元。

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主要数据:

--11月新增人民币贷款7,089亿元，路透调查中值为7,000亿元

--11月末M2同比增长13.7%，路透调查中值为13.4%

--11月末人民币贷款余额同比增长14.9%，路透调查中值为15.3%

以下为市场人士的评论:

--国信证券宏观固收研究 董德志 燕翔：

信贷回升，企业融资扩张意愿仍低迷：M2增速继续回升，考虑到本月新口径信贷增加仅7,089亿，外汇占款本月可能进一步减少，我们猜测本月存款与信贷数据的差异可能与地方置换债券和专项债券有关。

降准仍然值得期待。考虑到本月央行外汇储备大幅减少，外汇占款应当仍会是负增长。按此推算，货币乘数可能从10月底的4.93进一步上升到4.98，预计未来央行仍会继续降准进行对冲。

--光大证券宏观团队 徐高、杨业伟：

11月新增信贷同比少增主要由于对非银行金融机构贷款减少；考虑到去年由于降息以及地方政府在划定存量债务限额前加紧贷款带来的高基数影响，今年11月信贷投放依然保持较高水平。受房地产销售持续回暖影响，新增居民中长期贷款同比提高。

11月M2同比增速提高，宽松货币政策下企业信贷规模不断增加，而投资意愿有限导致投资需求低迷，形成企业手持大量现金的状态。

虽然宽松政策不断加码，信贷与社融投放总体保持较高水平，实体经济资金面持续宽松，但由于投资意愿有限，总需求并未出现企稳迹象，经济增速不断下行，已迫近增长底线。未来宽松政策将继续加码，除降准降息之外，将着力于提高实体经济投资积极性，而近期将召开的政治局经济工作会议将是重要的政策观察窗口。

--华创证券债券团队：

11月M2和M1增速均高于预期。二者大幅上升与企业存款大幅增加的表现是一致的，而M2的上升也与降准后货币乘数提高有关。值得注意的是，由于证金公司的存在，M2是被高估的。

综合来看，我们认为金融数据表现喜忧参半。喜的是居民贷款表现良好，社融数据也有所改善；忧的则是企业贷款需求依然不旺，中长期贷款占比较低。而M2即使考虑被高估的因素，增速依然偏高。因此我们认为11月金融数据表现较为中性，料将不会对债券市场产生过大影响。

--中金固收研究团队：

总体来看，贷款增量略超过预期，M2的增速有所反弹令市场感到诧异。但我们理解这并非经济好转的迹象，主要还是地方债集中发行和专项金融债刺激导致的结果。

贷款反弹主要靠票据、居民房贷和政策性银行贷款。融资需求减弱的情况下，票据更多被贴到表内，导致表外票据继续快速萎缩。居民中长期贷款维持高位增长，今年下半年居民买房加杠杆趋势明显，得益于二套房房贷放松和贷款利率下调。不过可能某种程度透支了未来的刚需，预计明年居民购房需求会放缓。

M2的反弹主要是企业存款大幅上升的推动，尤其是M1继续升高。尽管11月份财政存款上升了2,845亿，高于历史季节性，但高出不多，仍远低于地方债募集资金，证明地方政府可能继续保持了较快的财政支出，导致相当一部分财政存款支出形成了企业存款。

社融仍是疲弱增长，表外转表内的趋势越来越明显，债券的直接融资比例也有所升高。

总体来看，11月份金融数据虽然显示M2回升，但由于货币流通速度下降，对经济的拉动作用没有那么明显。明年上半年，在今年上半年很多融资进入股市的高基数情况下，加上明年非标和表内贷款到期压力大，我们估计明年上半年M2将从高位逐步回落。在明年供给侧改革，企业盈利恶化转嫁到居民部门，就业和居民收入恶化的情况下，CPI有继续下行压力，货币政策仍应该着重于引导利率下行，而汇率可以适度贬值，即利率和汇率同时放松，引导货币条件改善，刺激货币流通速度提高。较为宽松的M2意味着如果这些资金不流入实体经济，仍将寻找各种投资机会，相当多的资金可能会继续追逐债券资产，尤其是利率债和高等级信用债，债券供需两旺下收益率仍将继续下行，仍建议投资者积极配置债券。

--中泰固收研究团队 罗文波/项飞燕/刘琛：

融资结构转差，实际融资需求依然低迷。11月人民币新增贷款同比下降，环比增加，其中居民中长期贷款增长较为明显，显示房地产信贷需求回暖；企业贷款尤其是中长期贷款同比环比仍出现大幅回落，显示企业需求依然不振。同时非银金融机构贷款负增1,617亿，股市资金仍在撤离，与非银机构存款增幅降低如出一辄。

社融同比负增，环比大幅增加，企业债和贷款增幅明显，15年以来，新增贷款波动较大，企业债融资保持持续向上，直接融资比例逐渐拉大，明年有望进一步扩大。非标融资依然表现不佳，颓势难改。

M2与M1剪刀差继续扩大，11月M2同比增长13.7%，M1同比增长15.7%，剪刀差进一步扩大，定期存款活期化加剧，表现为虚拟经济体仍在吸纳过多的资金。同时，M2的水份越来越浓，11月M2的走高主要是存款的大幅增加所致，与实际的融资需求仍继续背离，11月新增存款达到1.43万亿，企业存款增加1.04万亿，一定程度上推高了M2增速。

12月美元加息几成定局，央行降息可能性不大，贬值带来资金外流压力加大，仍可博弈降准预期。利率走廊推动下，年末资金平稳过渡，债券牛市根基不改，年末可布局来年。

--交通银行金融研究中心高级研究员 陈冀：

M2增速相对平稳，基本符合预期。然而受去年同期M1减速与9-11月M1反弹加速影响，以及可能出现的未来一段时间重大项目资金落地导致的企业存款增加催化，M1出现加速上升走势；

外币贷款连续五月负增长，但幅度有所收窄，表明市场对人民币仍存在贬值预期。此外，当月非银行业金融机构贷款减少1,671亿元，表明用作“救市资金”的短期贷款，因资本市场波幅收窄趋于稳定，已开始逐渐回流银行。

--兴业银行首席经济学家 鲁政委：

从各项指标来看，总体增速都是略高于预期。特别是从7月开始M2增速连续超过13%，比年初预计的12%左右要高。我们认为很可能下半年央行对M2增速的隐含的目标调高到了13%，预计明年M2增速也将调高到13%。

--第一创业证券固定收益部研究员 沈弼凡：

主要数据均显着高于市场预期均值。社会融资规模增量中，人民币贷款和企业债券仍是绝对主力。人民币贷款中，居民贷款尤其是中长期贷款增长显着，相比而言企业贷款的新增量主要来自短期贷款和票据融资，显示在企业部门去杠杆趋势延续的同时，居民部门仍是加杠杆的主力。相比而言，货币供应量中，定期存款和居民存款在11月保持平稳，而以企业活期存款为主的M1增长较快。结合信贷和货币数据来看，居民购买新建商品房可能是11月信贷增长的主要拉动力。

11月外汇储备大幅减少而M2仍超预期增长，显示10月末的降准显着提高了货币乘数，信贷扩张并未进入类似流动性陷阱的状态。此前数月M2增速与信贷增速出现背离，主要由于地方政府债务置换的判断得到进一步的印证。宽货币向宽信贷转化的趋势仍在延续中。

总体来看，11月金融数据显示货币信贷的扩张有好转趋势。我们认为，货币活性提高可能带来经济改善。持续的货币放松对中国经济增速和通胀的影响迟早会显现，未来货币政策的态度将主要以降准对冲外汇占款减少为主。

--民生银行首席研究员 温彬：

总体还是体现了金融对实体经济的支持力度在增强。一些项目都是在三季度以后才启动，目前（资金）陆续投放，包括房地产稳增长政策下，住房按揭的增加，应该还是说明了银行资金投放逐步在加快。这也导致了人民币新增贷款比上月多增近2,000亿元，反应了所谓银行惜贷的说法并不真实。

社融规模比上月多增，10月之后债券市场继续牛市，包括监管部门放宽企业债公司债条件，还有银行间短融发行条件亦放宽，刺激了企业债券市场的快速发展，有利于降低企业融资成本。

总体还是比较乐观，13.7%的M2增速超过全年目标，也是去年下半年以来最高。年内降准的可能性不大，因为目前市场资金充足，而且明年新股发行规则改变，资金需求也没那么大，但降准的空间仍然存在。

--海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸：

社融信贷整体低迷，货币宽松格局未变：社融总量低位回升，信贷增长低迷；11月M2上升至13.7%，当月人民币存款尤其是企业存款大增带动M2，M1也大幅升至15.7%，前期降准等工具推高货币乘数，带动广义货币增速。

11月社融信贷增速较上月回暖，但整体仍低迷。实体需求疲弱，人民币进入SDR后贬值压力未消，资金流出压力加大，央行通过公开市场操作、设定利率走廊上限等工具来稳定流动性预期。

展望未来，11月CPI低位企稳，加上美国加息制约国内降息空间，年内再降息概率不大，但随着资金流出压力的增加，仍需降准等工具补充基础货币投放，货币宽松格局未变。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强：

11月M2増速和新增贷款都比预期略高，说明总体上经济需求稳中有升，宏观经济增速下滑趋势将进一步放缓，货币政策宽松的力度可能有所减小。

当然，这个政策宽松力度的减小，不是说不宽松了。以降准为例，只是说与今年此前相比，频率可能会降低。

至于中国降息与否，就要看美联储是不是会如期加息了。如果美国加息，中国降息要冒着更大汇率贬值的风险，势必会比较谨慎。

--德国商业银行中国经济学家 周浩：

挺正常的，贷款和社融数据都跟预期的差不多，M2稍高一点，总的来说反映基础货币投放比较充足，还是在宽松进程中，关键是这对人民币汇率也有压力，而且年底企业购汇还款规模也比较大，短期应该还有贬值压力，现在看来只要贬的不是太快，央行还是可以接受的。

由于国债和地方债的债券融资不在金融统计数据里，而最近几个月这部分发债规模都比较高，因此金融数据也不一定能完全反应融资的变化情况。

政策方面，宽松的方向不变，不过近期资金还是比较宽松，今年内不一定有降准降息，美国12月大概率升息，中国可能需要观望一下，明年一季度可能还会看到一次降息，而为补充基础货币，明年至少还有3-4次降准。

--兴业研究宏观分析师 李苗献：

11月M2和M1都比预期高，特别是M1。一种猜测，可能是因为定期存款利率较低，转成其他形式的存款有关。从整体数据来看，货币增速比较高，但实体经济的增速没有跟上，二者有点不匹配。

货币政策方面，降准还是大趋势，但短期内的时点不太好判断。降息也有可能，但没有降准的空间大。

另外，未来人民币汇率的弹性需进一步加强，以减轻实体经济的压力。

--国海证券固定收益研究员 陈滢：

11月新增信贷较10月再度增加，由于去年同期新增信贷规模较高，所以当月贷款增速小幅下降至14.9%，贷款投放总体仍然较为平稳；社融增速继续小幅回落，承兑汇票规模和外币贷款规模下降是主因，企业债券净融资规模明显多增。

11月份M1与M2的增速延续10月的上行走势，其中M1进一步大幅回升至15.7%，M2也继续回升至13.7%，货币的扩张仍在延续。M2的进一步上行，约束了央行后续的放松空间，短期内降息降准的动力均不强。

**相关背景**

--中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，与市场预期基本一致，显示经济下行压力不减，结合此前疲弱的贸易数据，表明货币政策将保持宽松格局，降准仍有空间。

--中国国务院总理李克强日前表示，编制十三五规划必须要把握好稳增长和调结构的平衡，既通过稳增长为结构调整创造空间，又以结构调整提高可持续增长能力；同时，要继续从供需两侧发力推进结构性改革。

--中国国家信息中心最新报告预计，中国经济下行压力仍然较大，市场需求总体偏弱，工业领域价格和企业效益低迷，新旧增长动力接替尚需时日，预计明年将呈现小幅缓降态势，初步预计2016年中国GDP将增长6.5%以上，CPI将上涨1.5%左右。

--受内外需不振、北方地区天气寒冷进入工业淡季等影响，中国11月官方制造业PMI跌至逾三年低点，尤其就业指数连月持续下滑反映经济增长低迷的现实。为了稳增长也即是保就业，预计政府将相机抉择调整政策力度，并加大供给侧改革。

--中国银行国际金融研究所发布报告，预计今年居民消费价格指数(CPI)上涨1.4%左右，国内生产总值(GDP)同比增约6.9%，明年则小幅放缓至6.8%左右，经济运行将呈现低增长、低通胀和高杠杆格局。（完）