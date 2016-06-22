中国安邦保险有意收购韩国友利银行10%股权--消息

路透首尔6月22日 - 知情消息人士周三表示，中国安邦保险集团已表态有意收购韩国友利银行(000030.KS)约10%的股权。

上述消息人士称，已有多方表示在友利银行少量持股的意向。由于未获授权对媒体讲话，该消息人士拒绝公开姓名。

负责监管KDIC的韩国金融服务委员会一位官员表示，正与KDIC评估友利银行股权出售计划细节以及潜在收购意向，但其拒绝详细说明，因一切尚未确定。