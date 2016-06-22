中国安邦保险有意收购韩国友利银行10%股权--消息

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透首尔6月22日 - 知情消息人士周三表示，中国安邦保险集团已表态有意收购韩国友利银行(000030.KS)约10%的股权。
上述消息人士称，已有多方表示在友利银行少量持股的意向。由于未获授权对媒体讲话，该消息人士拒绝公开姓名。
韩国存款保险公司(KDIC)目前在友利银行持有51%股份。
负责监管KDIC的韩国金融服务委员会一位官员表示，正与KDIC评估友利银行股权出售计划细节以及潜在收购意向，但其拒绝详细说明，因一切尚未确定。
安邦保险称，不就传闻发表评论。
截至周二收盘，友利银行10%的股权约合3,430亿韩元(2.9735亿美元)。(完)
(编译 李爽 审校 陈宗琦)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。