版本:
中国
中国财经 | 2016年 6月 22日 星期三 09:58 BJT

中国安邦保险有意收购韩国友利银行10%股权--消息

路透首尔6月22日 - 知情消息人士周三表示，中国安邦保险集团已表态有意收购韩国友利银行(000030.KS)约10%的股权。

上述消息人士称，已有多方表示在友利银行少量持股的意向。由于未获授权对媒体讲话，该消息人士拒绝公开姓名。

韩国存款保险公司(KDIC)目前在友利银行持有51%股份。

负责监管KDIC的韩国金融服务委员会一位官员表示，正与KDIC评估友利银行股权出售计划细节以及潜在收购意向，但其拒绝详细说明，因一切尚未确定。

安邦保险称，不就传闻发表评论。

截至周二收盘，友利银行10%的股权约合3,430亿韩元(2.9735亿美元)。(完)

(编译 李爽 审校 陈宗琦)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐