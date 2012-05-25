中国今夏电力供需略好--国家电网

路透北京5月25日电---中国国家电网称,目前中国经济趋缓,电力供需总体平衡,但预计今夏供电区域内电力供需依然偏紧,用电增速将达9.3%,电力缺口约在2,500万至3,700万千瓦.

新华援引国家电网迎峰度夏会议称,今年6-9月期间,由其供电的26个省份的全社会用电量将同比增长9.3%,略高於全年6%-8%的平均水平,最大用电负荷同比增长11.3%.

同期,华北、华东电网电力供需紧张,缺口均将超过1,000万千瓦;华中电网供需偏紧,高峰时段最大缺口为480万千瓦;京津唐、河北南部、山东、上海、江苏、 浙江、湖北、湖南、江西、重庆等10个省级电网将出现电力供应紧张.

国家电网公司安监部主任尹昌新称,今夏电力供需总体形势虽然好於往年,但随着经济复苏,电力负荷将呈两位数增长,加上新增发电装机减少,电煤供应仍然存在风险,以及天气的不确定因素,电力供需形势仍然严峻.

国家电网并强调,将采取多项措施确保电力有序可靠供应,包括配合各地完善即将於6月开始执行的阶梯电价方案,严格执行高耗能行业差别电价;制定有序用电方案,加大跨区域电力调控力度等.

中国电力企业联合会此前预测,今夏全国仍将面临3,000万至4,000万千瓦的较大电力缺口,拉限电范 围可能扩大,华东及南方地区用电最为紧张,华北、华中偏紧,东北和西北会有富余.(完)

--发稿 李文科;审校 黄凯

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