Android领跑去年中国移动操作平台

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透上海4月10日电---研究机构易观国际称,谷歌(GOOG.O)的Android移动操作系统在去年中国智能手机操作平台中排名第一,其在中国这个全球最大手机市场的份额增幅达到35%左右.
易观国际在周二的报告中称,截至2011年底,Android操作平台在已售智能手机中所占市场份额为68.4%,高於去年第一季末的33.6%.
Android巩固在中国的统治地位的同时,诺基亚NOK1V.HE的Symbian操作系统去年的市场份额缩减逾一半,至18.7%.
苹果(AAPL.O)2011年录得11%的温和增长,其iPhone手机在中国较富裕城市中的需求强劲.苹果的iOS操作系统市占率从去年第一季的4.1%升至第四季末的5.7%.
Android的崛起,亦得益於中国当地移动设备制造商的促销计划,使得智能手机在中国变得更加便宜.中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)和华为等设备厂商与中国的电信公司签约,提供便宜的Android手机.(完)
--编译 丁琦;审校 田建华
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
路透北京2月16日 - 中国股市沪综指周四收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日大盘走势偏强，板块轮番上涨推动股指稳步上行，热点集中于上游周期品行业。但投资者对后市仍存在分歧，料大盘在目前位置附近还将进行震荡拉锯。