Android领跑去年中国移动操作平台

路透上海4月10日电---研究机构易观国际称,谷歌(GOOG.O)的Android移动操作系统在去年中国智能手机操作平台中排名第一,其在中国这个全球最大手机市场的份额增幅达到35%左右.

易观国际在周二的报告中称,截至2011年底,Android操作平台在已售智能手机中所占市场份额为68.4%,高於去年第一季末的33.6%.

Android巩固在中国的统治地位的同时,诺基亚NOK1V.HE的Symbian操作系统去年的市场份额缩减逾一半,至18.7%.

苹果(AAPL.O)2011年录得11%的温和增长,其iPhone手机在中国较富裕城市中的需求强劲.苹果的iOS操作系统市占率从去年第一季的4.1%升至第四季末的5.7%.

Android的崛起,亦得益於中国当地移动设备制造商的促销计划,使得智能手机在中国变得更加便宜.中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)和华为等设备厂商与中国的电信公司签约,提供便宜的Android手机.(完)

--编译 丁琦;审校 田建华

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