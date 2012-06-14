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路透中文体育短讯 | 2012年 6月 14日 星期四 15:10 BJT

中国小将亮相美国公开赛

中国14岁小将张华创在美国高尔夫公开赛迎来了一个炫目、兴奋和紧张的开局，他与老虎伍兹握了手，与尼克劳斯坐了同一把椅子接受采访。他成为1945年来美国公开赛赛场最年轻的参赛者。是否是史上最年轻无法确认，因之前的记录残缺不全。他在两天前接替因伤退赛的凯西获参赛资格。路透

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