中国将在南极建设第四个科考站

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
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路透北京12月19日 - 《中国日报》周四报道称，中国将在南极建设第四个科学考察站，并为第五个科考站进行选址勘测工作。
中国科学家的科研触角日益向中国以外扩展，派深潜器探测海底，近期还向月球发射了探测器。
《中国日报》称，中国科考队将完成在南极第四个科考站--泰山站的建设，并为下一座科考站进行选址工作。
中国国家海洋局极地考察办公室主任曲探宙接受《中国日报》采访时表示，作为极地科考队伍的后来者，中国正在迎头追赶。
自1984年中国组织开展南极科考以来，已先后建立了长城站、中山站和昆仑站三个南极科考站。
曲探宙表示，建设泰山站以及为新的科考站站址进行勘测，是为了保证今后中国科学家更广泛、更安全地开展科学考察活动。
泰山站是一座南极夏季考察站，建成后将在12月至次年3月使用，将提供物流支持，并用于研究地质、冰川、地磁学和大气科学等。
报道称，科学家还将把研究重点放在气候变化方面。
报道指出，中国加快探索南极的同时，也在提升自身的科研能力，将建造一艘新的极地科考破冰船，并将购买定翼飞机，用于未来极地考察活动。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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