背景资料：中国加强大型国企反腐力度 多名高管被调查

路透上海12月3日 -自去年11月中共十八大以后，中国加大了对大型国有企业高级管理人员的反腐败调查，不少国有企业高管近期接连落马，所涉行业亦不断扩大。

从目前公开信息来看，公司高管被调查的大型国企已包括中国石油集团、中国移动集团、中国铝业(601600.SS)(2600.HK)、南方航空(600029.SS)(1055.HK)等。

以下是涉及被调查的国企高管主要案例：

中石油：

8月，中纪委宣布，中国石油集团副总裁兼大庆油田总经理王永春涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

8月，国务院国资委宣布，中国石油集团副总经理李华林、中国石油(601857.SS)(0857.HK)副总裁冉新权、中国石油总地质师兼勘探开发研究院院长王道富等三人涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

中国移动：

8月，广东省纪委宣布，中国移动(0941.HK)旗下最大省级公司广东公司董事长兼总经理徐龙涉嫌严重违纪问题，正在接受组织调查。去年12月徐龙已辞去上市公司中国移动董事职务。

11月，中国移动原副总经理鲁向东因受贿罪，一审被判处无期徒刑。经审理查明，2003年至2011年2月间，鲁向东单独或伙同其妻子等收受他人贿赂款物六起，价值2,500万余元人民币。

中国铝业：

11月，中国铝业称，公司副总裁李东光因个人原因接受有关部门调查，其已向董事会辞去副总裁职务。

中国远洋集团：

11月，ST中远(601919.SS)证实，其董事徐敏杰因个人原因已辞去董事职务。国内媒体此前曾有报导，中远集团副总经理徐敏杰因违纪正接受相关部门调查。

中国出口信用保险公司:

12月，中纪委监察部网站宣布，中国出口信用保险公司副总经理戴春宁涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

南方航空：

12月，南方航空发言人称，在内部审计发现违规后，已向有关部门举报了四名中层高管，这四名高管正在接受调查。

柳钢集团：

12月，柳钢股份(601003.SS)公告，其控股股东柳钢集团董事长梁景理涉及严重违纪，近日广西纪委已决定对其立案调查。（完）

(整理 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。