中国反腐败斗争依然严峻复杂 要保持惩治腐败高压态势--监察部长

路透北京3月9日 -中国监察部部长黄树贤周日称，当前反腐败斗争依然严峻复杂，今后将继续加大工作力度，并保持惩治腐败的高压态势，形成不敢腐败的氛围。

他在两会期间接受记者采访时称，今后在惩治腐败方面将加大工作力度，继续加大查处发生在领导机关、干部中发生的贪污贿赂、腐化堕落、失职渎职的腐败案件；严肃查处发生在群众身边的腐败案件，让人民群众直接感受到惩治腐败的效果。

此外，中国在惩治腐败方面今后还要抓早抓小，对苗头性倾向性的问题，尽量做到早发现早提醒早查处早纠正，防止小问题发展成为大问题；进一步加强追逃追债工作力度，特别是加强国际追逃力度。

他并称，党的十八大以来，新一届党政领导加大了反腐败工作力度，保持了惩治腐败的高压态势，反腐败工作取得了新的进展和成效。（完）

(发稿 李文科 审校 曾祥进)

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