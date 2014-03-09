中国反腐败斗争依然严峻复杂 要保持惩治腐败高压态势--监察部长

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透北京3月9日 -中国监察部部长黄树贤周日称，当前反腐败斗争依然严峻复杂，今后将继续加大工作力度，并保持惩治腐败的高压态势，形成不敢腐败的氛围。
他在两会期间接受记者采访时称，今后在惩治腐败方面将加大工作力度，继续加大查处发生在领导机关、干部中发生的贪污贿赂、腐化堕落、失职渎职的腐败案件；严肃查处发生在群众身边的腐败案件，让人民群众直接感受到惩治腐败的效果。
此外，中国在惩治腐败方面今后还要抓早抓小，对苗头性倾向性的问题，尽量做到早发现早提醒早查处早纠正，防止小问题发展成为大问题；进一步加强追逃追债工作力度，特别是加强国际追逃力度。
他并称，党的十八大以来，新一届党政领导加大了反腐败工作力度，保持了惩治腐败的高压态势，反腐败工作取得了新的进展和成效。（完）
(发稿 李文科 审校 曾祥进)
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