安徽省政协副主席韩先聪涉嫌严重违纪违法正接受调查--中纪委

法国大选首轮投票官方计票接近完成 显示马克龙和勒庞进入第二轮
路透巴黎4月24日 - 根据法国内政部周一提供的数字，法国大选第一轮投票的官方计票迄今计算选票为4,600万张，结果显示中间派候选人马克龙和极右翼领导人勒庞处于领先。
路透北京7月13日 - 中国中央纪委监察部网站周六公告，安徽省政协副主席韩先聪涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
中纪委网站未提供更多细节。
据安徽省政协网站资料显示，韩先聪于1955年11月出生，安徽肥西人，1984年7月加入中国共产党，中央党校研究生学历，农学学士学位。
韩先聪现任十一届安徽省政协副主席，省政府秘书长、党组成员，省政府办公厅党组书记。此前曾任安徽省滁州市委书记、安庆市委书记等职。
十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马的官员不断，据不完全统计，十八大后“落马”的省部级官员总数已经超过30人。（完）
(发稿 林高丽; 审校 黄凯)
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