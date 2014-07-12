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时事要闻 | 2014年 7月 13日 星期日 07:24 BJT

安徽省政协副主席韩先聪涉嫌严重违纪违法正接受调查--中纪委

路透北京7月13日 - 中国中央纪委监察部网站周六公告，安徽省政协副主席韩先聪涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

中纪委网站未提供更多细节。

据安徽省政协网站资料显示，韩先聪于1955年11月出生，安徽肥西人，1984年7月加入中国共产党，中央党校研究生学历，农学学士学位。

韩先聪现任十一届安徽省政协副主席，省政府秘书长、党组成员，省政府办公厅党组书记。此前曾任安徽省滁州市委书记、安庆市委书记等职。

十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马的官员不断，据不完全统计，十八大后“落马”的省部级官员总数已经超过30人。（完）

(发稿 林高丽; 审校 黄凯)

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