中国检察机关以涉嫌受贿犯罪对发改委原司长张东生立案侦查

路透北京8月22日 - 新华社周五称从最高人民检察院获悉，日前，检察机关以涉嫌受贿犯罪，依法对国家发展和改革委员会就业和收入分配司原司长张东生立案侦查并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。

十八大以来，随着中央反腐力度的加大，素有”小国务院“之称的发改委落马官员亦不断，包括发改委下属的前国家能源局局长刘铁男，国家能源局副局长许永盛、新能源和可再生能源司司长王骏，国家能源局煤炭司副司长魏鹏远及核电司副司长郝卫平等。

据此前国内媒体称，张东生被调查可能与其在2005年担任发改委财金司司长时发行的企业债有关。该案是被去年10月国信证券固定收益事业部总裁孙明霞案牵出。

公开资料显示，张东生1982年进入国家计委(国家发改委)工作，1996年任财政金融司副司长，1998年任经济协调司副司长。2001年任经济协调司司长，2003年任财政金融司司长。2006年7月任就业和收入分配司司长。

从2003年到2006年，张东生主持下的发改委财金司经历了企业债审批发行的黄金时期，直到2005年5月央行首推短期融资券等产品后，发改委财金司作为债市发行审批的核心地位才有所旁落。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。