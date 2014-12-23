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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 23日 星期二 11:56 BJT

中共中央统战部部长令计划涉嫌严重违纪接受调查

中纪委网站周一晚间发布公告称，全国政协副主席、中共中央统战部部长令计划涉嫌严重违纪接受组织调查。令计划出生于1956年10月，山西平陆人，任中共十八届中央委员，十二届全国政协副主席，中央统战部部长。路透
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