中纪委将对央企国企巡视全覆盖

法国大选候选人马克龙与勒庞就欧元和恐怖主义问题展开激辩

路透巴黎5月4日 - 法国极右翼总统候选人勒庞(Marine Le Pen)与中间派候选人马克龙周三在一场火药味颇浓的电视辩论中针锋相对，双方对于法国的前途、欧元问题以及反恐怖主义的方式意见不一。周日即将迎来法国大选的决选轮投票。