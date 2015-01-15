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时事要闻 | 2015年 1月 15日 星期四 12:02 BJT

中纪委将对央企国企巡视全覆盖

路透北京1月14日 - 中国官方媒体周三报导称，中纪委宣布将对中管国有重点骨干企业巡视全覆盖。

中纪委还表示，将加强国际合作，狠抓追逃追赃。

中纪委指出，党员领导干部特别是高级领导干部，必须遵守政治规矩，决不容忍结党营私、拉帮结派，决不允许自行其是、阳奉阴违。

报导称，中纪委还将新设八家中央纪委派驻机构。（完）

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