中共中央前政治局常委周永康在天津被公诉

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透北京4月3日 - 新华社周五报导称，中国前政治局常委、前中央政法委书记周永康涉嫌受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密一案已由最高人民检察院侦查终结。中国天津检察机关依法对周永康提起公诉。
天津市人民检察院第一分院今日（4月3日）向天津市第一中级人民法院提起公诉。被告人周永康在担任中国石油天然气总公司副总经理，中共四川省委书记，中共中央政治局委员、公安部部长、国务委员和中共中央政治局常委、中央政法委书记等职务期间涉嫌犯罪。
起诉书指控的罪名为：利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物；滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，社会影响恶劣，情节特别严重；违反保守国家秘密法的规定，故意泄露国家秘密，情节特别严重，依法应当以受贿罪、滥用职权罪、故意泄露国家秘密罪追究其刑事责任。
十八大以来中国保持高压反腐，过去一年来，中共中央统战部部长令计划、原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚、政协副主席苏荣先后被查。
去年底中共中央宣布给予周永康开除党籍处分，对其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。（完）
(发稿 李贺； 审校 黄凯)
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