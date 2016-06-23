中纪委称中央第十轮巡视将对全国人大等32个单位开展专项巡视

中央巡视工作领导小组组长王岐山在部署会议上强调，“回头看”是围绕政治的再巡视。巡视组要把政治纪律和政治规矩摆在首位，既要检查上次巡视整改落实情况，也要发现新的问题，对省委贯彻党中央决策部署、落实全面从严治党责任情况作出总体评价。（完）