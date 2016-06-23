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时事要闻 | 2016年 6月 23日 星期四 10:59 BJT

中纪委称中央第十轮巡视将对全国人大等32个单位开展专项巡视

路透北京6月23日 - 中纪委网站周三晚间刊登新闻稿称，中央第十轮巡视将对全国人大机关党组，财政部等32个单位党组织开展专项巡视，同时对天津、江西、河南、湖北等四个省市进行“回头看”。

32个单位包括全国人大机关党组，全国政协机关党组，中央统战部、中央对外联络部、中央机构编制委员会办公室、中央直属机关工作委员会、中央国家机关工作委员会、中央防范和处理邪教问题领导小组办公室等。

中央巡视工作领导小组组长王岐山在部署会议上强调，“回头看”是围绕政治的再巡视。巡视组要把政治纪律和政治规矩摆在首位，既要检查上次巡视整改落实情况，也要发现新的问题，对省委贯彻党中央决策部署、落实全面从严治党责任情况作出总体评价。（完）

详情参阅中纪委网页：here

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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