中纪委称中央第十轮巡视将对全国人大等32个单位开展专项巡视

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透北京6月23日 - 中纪委网站周三晚间刊登新闻稿称，中央第十轮巡视将对全国人大机关党组，财政部等32个单位党组织开展专项巡视，同时对天津、江西、河南、湖北等四个省市进行“回头看”。
32个单位包括全国人大机关党组，全国政协机关党组，中央统战部、中央对外联络部、中央机构编制委员会办公室、中央直属机关工作委员会、中央国家机关工作委员会、中央防范和处理邪教问题领导小组办公室等。
中央巡视工作领导小组组长王岐山在部署会议上强调，“回头看”是围绕政治的再巡视。巡视组要把政治纪律和政治规矩摆在首位，既要检查上次巡视整改落实情况，也要发现新的问题，对省委贯彻党中央决策部署、落实全面从严治党责任情况作出总体评价。（完）
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(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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