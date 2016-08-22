天津副市长尹海林和厦门副市长郑云峰涉嫌严重违纪接受调查

路透北京8月22日 - 中国中央纪委监察部网站周一先后公布，天津市副市长尹海林和厦门市委常委、副市长郑云峰因涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

中纪委网站援引天津政务网上尹海林的简历显示，其曾历任天津市规划设计管理局（市土地管理局）、市规划和国土资源局副局长，市规划局副局长、党委副书记；自2012年5月起，就任天津市副市长，市委政法委副书记，市规划局局长。

中纪委网站援引厦门市政府网站郑云峰简历显示，其曾历任厦门海沧台商投资区党工委副书记、管委会主任、海沧区委书记等职位；2015年6月起任厦门市委常委、厦门市人民政府党组副书记、常务副市长。

据官媒新华网统计，今年上半年被中纪委网站通报的副厅级以上领导干部162人，归属中组部管理的副部级以上干部19名，平均每月打3.2虎。

中纪委曾于今年6月表示，中央第十轮巡视将对全国人大机关党组，财政部等32个单位党组织开展专项巡视，同时对天津、江西、河南、湖北等四个省市进行“回头看”。（完）