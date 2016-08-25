中纪委称巡视发现能源局多人涉嫌以权谋私线索 贿随权集多发

路透北京8月25日 - 中共国家能源局党组关于巡视整改情况的通报称，巡视发现多人涉嫌以权谋私线索，有的直至2014年仍不收手问题；贿随权集多发，权随贿腐严重问题。

中纪委监察部网站周四发布通报称，能源局针对巡视发现的问题分别给出了整改意见。其中关于煤炭领域也存在因审批造成产能严重过剩的问题，从2016年起，三年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目；确需新建煤矿的，一律实行减量置换，制定减量置换具体政策。

巡视发现的问题还包括审批自由裁量空间大，监督制约不到位，公开透明不足，造成越权审批、滥用职权、徇私舞弊。34个项目审批久拖不办，有的项目长达五年既不核准也不退回问题。

对此，能源局拟于2016年8月底提出进一步取消和下放行政审批事项的意见建议；全部火电项目和非跨境、跨省（区）电网项目均下放地方政府，仅保留500千伏及以上跨境、跨省（区、市）及特高压电网项目核准。

十八大以来，能源局被司法机关查处的九人，均涉及利用项目或经费审批搞权钱交易问题；十八大后被查处的八名司处级干部都存在“带病上岗”问题。（完）

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