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时事要闻 | 2016年 9月 26日 星期一 16:31 BJT

中国高检对中石化原总经理王天普等受贿案提起公诉

路透北京9月26日 - 中国最高人民检察院周一称，对中国石油化工集团0386.HK600028.SS公司原董事、总经理、党组成员王天普涉嫌受贿、贪污案提起公诉。

最高检网站刊登的新闻稿称，王天普利用职务便利，为他人谋取利益，索取和非法收受他人巨额财物，非法占有巨额公共财物，依法应当以受贿罪、贪污罪追究其刑事责任。

新闻稿并称，对西藏自治区人大常委会原副主任乐大克涉嫌受贿案，中国南方航空集团公司1055.HK600029.SS原党组副书记、总经理司献民涉嫌受贿案，香港中旅（集团）有限公司(0308.HK)原党委副书记、副董事长、总经理王帅廷涉嫌受贿、贪污案提起公诉。

中国中央纪委监察部网站较早前宣布，司献民涉嫌严重违纪，接受组织调查。另外，中纪委还决定对王帅廷在华润（集团）有限公司任职期间的严重违纪问题进行立案审查，给予其“双开”处分。（完）

欲览详情，请点击最高检网站链接：here

(发稿 李子木；审校 沈燕/曾祥进)

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