中国高检对中石化原总经理王天普等受贿案提起公诉

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透北京9月26日 - 中国最高人民检察院周一称，对中国石油化工集团0386.HK600028.SS公司原董事、总经理、党组成员王天普涉嫌受贿、贪污案提起公诉。
最高检网站刊登的新闻稿称，王天普利用职务便利，为他人谋取利益，索取和非法收受他人巨额财物，非法占有巨额公共财物，依法应当以受贿罪、贪污罪追究其刑事责任。
新闻稿并称，对西藏自治区人大常委会原副主任乐大克涉嫌受贿案，中国南方航空集团公司1055.HK600029.SS原党组副书记、总经理司献民涉嫌受贿案，香港中旅（集团）有限公司(0308.HK)原党委副书记、副董事长、总经理王帅廷涉嫌受贿、贪污案提起公诉。
中国中央纪委监察部网站较早前宣布，司献民涉嫌严重违纪，接受组织调查。另外，中纪委还决定对王帅廷在华润（集团）有限公司任职期间的严重违纪问题进行立案审查，给予其“双开”处分。（完）
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(发稿 李子木；审校 沈燕/曾祥进)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。