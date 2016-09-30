广州原市委书记万庆良被判无期 因非法收受财物逾亿元--新华

经法院审理查明，2000-2014年，万庆良先后利用担任共青团广东省委书记、广东省揭阳市政府市长、广东省人民政府副省长、广州市委书记、广东省委常委等职务上的便利以及职权和地位形成的便利条件，为他人在企业发展、项目开发、职务晋升等事项上谋取利益，直接或者通过其特定关系人索取、非法收受他人财物，共计折合人民币1.113亿元。