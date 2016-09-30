广州原市委书记万庆良被判无期 因非法收受财物逾亿元--新华

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透北京9月30日 - 新华社周五报导，中国广东省委原常委、广州市委原书记万庆良15年间索取、非法收受他人财物折合人民币逾1亿元，因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
新华社援引广西南宁市中级人民法院公开宣判称，被告人万庆良的行为构成受贿罪，万庆良并索贿人民币150万元，具有法定从重处罚情节，法院判决对万庆良受贿所得财物予以追缴，上缴国库。
经法院审理查明，2000-2014年，万庆良先后利用担任共青团广东省委书记、广东省揭阳市政府市长、广东省人民政府副省长、广州市委书记、广东省委常委等职务上的便利以及职权和地位形成的便利条件，为他人在企业发展、项目开发、职务晋升等事项上谋取利益，直接或者通过其特定关系人索取、非法收受他人财物，共计折合人民币1.113亿元。
同日，宁波市中级人民法院官方微博称，公开宣判山东省委原常委、济南市委原书记王敏受贿案，对被告人王敏以受贿罪判处有期徒刑12年，并处没收个人财产人民币200万元；对王敏受贿所得财物予以追缴，上缴国库。
宁波法院表示，2004年至2014年，被告人王敏先后利用担任山东省委副秘书长、山东省委常委、省委秘书长、济南市委书记等职务上的便利，为他人在房地产开发、职务提拔、工作安排等事项上谋取利益，直接或者通过其特定关系人非法收受他人财物，共计折合人民币1,805.103万元。（完）
(发稿 陈杨；审校 宿泱韫/曾祥进)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。