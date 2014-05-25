广东省政府副秘书长罗欧涉嫌严重违纪接受调查--新华

美国总统特朗普将寻求改革高阶海外劳工签证计划 鼓励招聘美国人
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。
路透北京5月25日 - 新华社周日援引广东省纪委通报，广东省政府副秘书长、省海防与打私办主任罗欧涉嫌严重违纪问题，正在接受组织调查。
十八大以来，中央反腐力度明显加强，涉及省部级高官已逾20多人。伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马官员亦不断，包括近期被免去江西副省长职务的姚木根，涉嫌严重违纪问题被调查的吉林通化市委副书记、市长田玉林，安徽滁州市委书记江山等。
周六中纪委官网消息称，近日，检察机关以涉嫌受贿犯罪，依法对国家能源局副局长许永盛、新能源和可再生能源司司长王骏立案侦查，并采取强制措施。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。
路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)