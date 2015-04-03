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路透中文国际短讯 | 2015年 4月 3日 星期五 13:49 BJT

中共中央前政治局常委周永康在天津被公诉

新华社周五报导称，中国前政治局常委、前中央政法委书记周永康涉嫌受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密一案已由最高人民检察院侦查终结。中国天津检察机关依法对周永康提起公诉。去年底中共中央宣布给予周永康开除党籍处分，对其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。路透
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