中纪委通报四起纪检监察干部违规事件

路透北京2月10日 -新华社周一报道称，中共中央纪委通报四起纪检监察干部违规问题；凸显中国打击腐败和违法行为面临的挑战。

报道指出，江西省南昌市安义县委常委、县纪委书记吴强酒后驾车撞死一名行人并逃逸，被开除党籍并开除公职，其涉嫌犯罪问题移交司法机关依法处理。

湖北省襄阳市国家安全局纪委书记吴基绵在某酒店参加公务接待后，驾驶警用车辆将该酒店一名员工撞死并逃逸。目前检察机关正在对其涉嫌犯罪问题进行审查起诉。

报道称，河北省邯郸市临漳县纪委副科级纪律检查员、监察员申万灏因殴打镇纪委书记遭行政撤职处分。

山西省河津市纪委工作人员任建刚因大办其父丧事违规收受礼金被给予党内严重警告处分。

新华社在另外一则报道中提到，河南省委原常务副秘书长陈江河因滥用职权和“巨额财产来源不明”被判无期徒刑。（完）

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