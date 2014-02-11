中纪委通报四起纪检监察干部违规事件

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月10日 - 新华社周一报道称，中共中央纪委通报四起纪检监察干部违规问题；凸显中国打击腐败和违法行为面临的挑战。
报道指出，江西省南昌市安义县委常委、县纪委书记吴强酒后驾车撞死一名行人并逃逸，被开除党籍并开除公职，其涉嫌犯罪问题移交司法机关依法处理。
湖北省襄阳市国家安全局纪委书记吴基绵在某酒店参加公务接待后，驾驶警用车辆将该酒店一名员工撞死并逃逸。目前检察机关正在对其涉嫌犯罪问题进行审查起诉。
报道称，河北省邯郸市临漳县纪委副科级纪律检查员、监察员申万灏因殴打镇纪委书记遭行政撤职处分。
山西省河津市纪委工作人员任建刚因大办其父丧事违规收受礼金被给予党内严重警告处分。
新华社在另外一则报道中提到，河南省委原常务副秘书长陈江河因滥用职权和“巨额财产来源不明”被判无期徒刑。(完)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北