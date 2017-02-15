中国原河北省委书纪周本顺因受贿罪被判刑15年--厦门中院

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透北京2月15日 - 福建省厦门市中级人民法院微博周三宣布，河北省委原书记周本顺因受贿罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人财产200万元人民币；对周本顺受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。
刊登在厦门市中级人民法院微博的宣判称，2000年7月至2015年间周本顺在担任中共邵阳市委书记，中共湖南省委常委等职务期间，利用职务上的便利及职权和地位形成的便利条件，为他人在房地产开发、催收工程款、消防项目审批、银行贷款及职务晋升等事项上提供帮助，直接或通过家人先后多次收受他人财物，共计折合人民币4,001万余元。
1953年生的周本顺是湖南漵浦人。2015年7月因涉嫌严重违纪违法被查，是十八大后首名被查的现任省委书记，也是第五位落马的十八届中央委员、以及河北省委常委会第三名落马的成员。周本顺之前落马的五名本届中央委员分别是令计划、杨金山、李东生、蒋洁敏。（完）
(发稿 陈君；审校 沈燕/林高丽)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)