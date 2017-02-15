中国原河北省委书纪周本顺因受贿罪被判刑15年--厦门中院

刊登在厦门市中级人民法院微博的宣判称，2000年7月至2015年间周本顺在担任中共邵阳市委书记，中共湖南省委常委等职务期间，利用职务上的便利及职权和地位形成的便利条件，为他人在房地产开发、催收工程款、消防项目审批、银行贷款及职务晋升等事项上提供帮助，直接或通过家人先后多次收受他人财物，共计折合人民币4,001万余元。

1953年生的周本顺是湖南漵浦人。2015年7月因涉嫌严重违纪违法被查，是十八大后首名被查的现任省委书记，也是第五位落马的十八届中央委员、以及河北省委常委会第三名落马的成员。周本顺之前落马的五名本届中央委员分别是令计划、杨金山、李东生、蒋洁敏。（完）