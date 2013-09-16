商务部初步裁定原产于美国的进口太阳能级多晶硅存在补贴

路透北京9月16日 - 中国商务部周一称，初步裁定原产于美国的进口太阳能级多晶硅存在补贴，中国产业受到实质损害，并自本周五(20日)起将对赫姆洛克和AE等企业征收6.5%的临时反补贴税保证金。

刊登在商务部网站上的新闻稿指出，“调查机关初步裁定，在本案调查期内，被调查产品存在补贴，中国太阳能级多晶硅产业受到实质损害，而且补贴与损害之间存在因果关系。”

新闻稿称，国务院关税税则委员会根据调查机关的建议作出决定，自2013年9月20日起，采用临时反补贴税保证金的形式对原产于美国的进口被调查产品实施临时反补贴措施。

原产于美国的进口太阳能级多晶硅（Solar-Grade Polysilicon）主要用于太阳能级单晶硅棒和定向凝固多晶硅锭的生产，是生产晶体硅光伏电池的主要原料。（完）

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(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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