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中国财经 | 2016年 11月 18日 星期五 09:50 BJT

中国对原产日美的进口铁基非晶合金带材征收反倾销税--商务部

路透北京11月18日 - 中国商务部周五发布终裁公告，裁定原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材存在倾销，中国国务院关税税则委员会决定自周五（18日）起对其征收反倾销税。

“国内铁基非晶合金带材产业受到了实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系。”公告称。 　

2015年11月18日，应中国铁基非晶合金带材产业申请，商务部决定对原产于日本和美国的进口铁基非晶合金带材进行反倾销立案调查。（完）

欲览公告详情，请点击商务部网站链接：here

(发稿 李子木；审校 林高丽)

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