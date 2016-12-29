中国反腐败斗争压倒性态势已形成 明年将持续高压--政治局会议

曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透北京12月29日 - 中国中共中央政治局周三召开会议称，反腐败斗争压倒性态势已经形成，全面从严治党的制度建设取得丰硕成果，推进标本兼治，表明“扎紧制度笼子”不是一句空话。2017年要持续形成高压态势，净化党内政治生态。
新华社报导援引会议称，坚决查处政治问题和经济问题相互交织的腐败现象，遏制腐败蔓延势头。深化政治巡视，推进全覆盖，“回头看”放大和延续了震慑效应。深化国家监察体制改革，确定时间表、路线图，试点工作有序展开。
会议强调，2017年，强化党内监督，深化国家监察体制改革，强化监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”，持续形成高压态势，净化党内政治生态，推动全面从严治党向纵深发展。
“紮实推进国家监察体制改革及试点工作，确保如期实现改革目标。要减少腐败存量、重点遏制增量。”会议称。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
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