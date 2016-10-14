深圳市机场(集团)党委书记、董事长汪洋涉嫌严重违纪接受调查--中纪委

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透北京10月14日 - 中央纪委监察部网站周五称，深圳市机场(集团)有限公司党委书记、董事长汪洋因涉嫌严重违纪接受组织调查。
汪洋，1964年10月出生，2010年4月至今，任深圳市机场（集团）有限公司党委书记、董事长。
中纪委网站同时公布了江苏省镇江市中级人民法院14日公开宣判山西省人大常委会原副主任金道铭受贿案，对被告人金道铭以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对金道铭受贿所得财物予以追缴，上缴国库。
今年2月，中国南方航空集团公司原党组副书记、总经理司献民严重违纪被开除党籍和公职，目前已被提起公诉。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。