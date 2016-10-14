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时事要闻 | 2016年 10月 14日 星期五 17:20 BJT

深圳市机场(集团)党委书记、董事长汪洋涉嫌严重违纪接受调查--中纪委

路透北京10月14日 - 中央纪委监察部网站周五称，深圳市机场(集团)有限公司党委书记、董事长汪洋因涉嫌严重违纪接受组织调查。

汪洋，1964年10月出生，2010年4月至今，任深圳市机场（集团）有限公司党委书记、董事长。

中纪委网站同时公布了江苏省镇江市中级人民法院14日公开宣判山西省人大常委会原副主任金道铭受贿案，对被告人金道铭以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对金道铭受贿所得财物予以追缴，上缴国库。

今年2月，中国南方航空集团公司原党组副书记、总经理司献民严重违纪被开除党籍和公职，目前已被提起公诉。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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