中国全国人大环资委原副主任委员白恩培受贿2.47亿一审被判死缓

路透北京10月10日 - 中国河南省安阳市中级法院周日公开宣判全国人大环境与资源保护委员会原副主任委员白恩培受贿2.47亿元人民币、巨额财产来源不明案，对被告人白恩培以受贿罪判处死刑，缓期二年执行。

据人民日报周一报导，法院判决剥夺白恩培政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行两年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释；以巨额财产来源不明罪判处有期徒刑10年。对白恩培受贿所得财物和来源不明财产予以追缴，上缴国库。

经审理查明：2000年至2013年，白恩培先后利用担任青海省委书记、云南省委书记、全国人大环境与资源保护委员会副主任委员等职务上的便利以及职权和地位形成的便利条件，为他人在房地产开发、获取矿权、职务晋升等事项上谋取利益，直接或者通过其妻非法收受他人财物，共计折合人民币2.47亿元。白恩培还有巨额财产明显超过合法收入，不能说明来源。

安阳市中级法院认为，被告人白恩培身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，利用职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，其行为构成受贿罪；白恩培的财产、支出明显超过合法收入，差额特别巨大，不能说明来源，构成巨额财产来源不明罪，应数罪并罚。（完）