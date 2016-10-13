海南省原副省长谭力被判无期 因非法收受财物逾8,000万元--新华

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透北京10月13日 - 新华社周四报导，海南省委原常委、省政府原副省长谭力14年间非法收受他人财物共计折合人民币逾8,000万元人民币，因受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
新华社援引广东省广州市中级人民法院公开宣判称，被告人谭力的行为构成受贿罪；鉴于谭力到案后认罪悔罪，积极退赃，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可以从轻处罚；对谭力受贿所得财物予以追缴，上缴国库。
经法院审理查明：2001年至2014年，谭力先后利用担任成都市委常委及宣传部部长、广安市委书记、绵阳市委书记、海南省委常委、宣传部部长、海南省人民政府副省长、海南国际旅游岛先行试验区工委书记等职务上的便利，为他人在企业发展、项目建设、仲裁裁决执行等事项上谋取利益，直接或者通过其特定关系人非法收受他人财物，共计折合人民币8,625.4056万元。（完）
(发稿 李子木；审校 曾祥进)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)