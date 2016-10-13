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时事要闻 | 2016年 10月 13日 星期四 13:50 BJT

海南省原副省长谭力被判无期 因非法收受财物逾8,000万元--新华

路透北京10月13日 - 新华社周四报导，海南省委原常委、省政府原副省长谭力14年间非法收受他人财物共计折合人民币逾8,000万元人民币，因受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

新华社援引广东省广州市中级人民法院公开宣判称，被告人谭力的行为构成受贿罪；鉴于谭力到案后认罪悔罪，积极退赃，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可以从轻处罚；对谭力受贿所得财物予以追缴，上缴国库。 　

经法院审理查明：2001年至2014年，谭力先后利用担任成都市委常委及宣传部部长、广安市委书记、绵阳市委书记、海南省委常委、宣传部部长、海南省人民政府副省长、海南国际旅游岛先行试验区工委书记等职务上的便利，为他人在企业发展、项目建设、仲裁裁决执行等事项上谋取利益，直接或者通过其特定关系人非法收受他人财物，共计折合人民币8,625.4056万元。（完）

(发稿 李子木；审校 曾祥进)

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