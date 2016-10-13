海南省原副省长谭力被判无期 因非法收受财物逾8,000万元--新华

经法院审理查明：2001年至2014年，谭力先后利用担任成都市委常委及宣传部部长、广安市委书记、绵阳市委书记、海南省委常委、宣传部部长、海南省人民政府副省长、海南国际旅游岛先行试验区工委书记等职务上的便利，为他人在企业发展、项目建设、仲裁裁决执行等事项上谋取利益，直接或者通过其特定关系人非法收受他人财物，共计折合人民币8,625.4056万元。（完）