天津市原市委代理书记、市长黄兴国严重违纪被双开--中纪委

路透北京1月4日 - 中共中央纪委监察部网站周三发布公告称，天津市原市委代理书记、市长黄兴国严重违纪被开除党籍和公职。

此前，中共中央纪委对第十八届中央委员，天津市原市委代理书记、市长黄兴国严重违纪问题进行了立案审查。

经查，黄兴国严重违反政治纪律和政治规矩，妄议中央大政方针，破坏党的集中统一，阳奉阴违，搞迷信活动，打探涉及本人的问题线索，对抗组织审查；违反组织纪律，违规选拔任用干部并收受财物，封官许愿，任人唯亲。

违反廉洁纪律，收受礼品、礼金，纵容、默许亲属利用其职务上的影响获取巨额利益，利用职权和职务上的影响为其子谋取私利，在企业经营等方面为他人谋取利益并收受巨额财物；违反工作纪律，违规安排出访随行人员，对身边工作人员失察失管。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物问题涉嫌犯罪。

黄兴国身为中央委员，严重违反政治纪律和政治规矩、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和国家法律，政治上蜕变，经济上贪婪，生活上腐化，其违纪行为性质十分恶劣、情节特别严重、影响极坏，严重破坏了天津的政治生态，损害了党的事业和形象，应予严肃处理。

依据有关规定，决定给予黄兴国开除党籍处分；由监察部报请国务院批准给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。给予其开除党籍的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。

去年9月中纪委宣布，天津市委代理书记、市长黄兴国涉嫌严重违纪接受组织调查。（完）