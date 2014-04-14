中国反避税全面调查 台商应及早因应--会计师

路透台北4月11日 -台湾大型会计师事务所周一表示，预料2013年中国反避税全面调查将更全面扩及各类厂商，台商宜及早因应；此外加速两岸租税协议的签订也有助保障台商权益。

安永中国企业谘询有限公司合伙人洪吉丰指出，反避税已成为近年来中国大陆的税务重点，2012年中国国家税务总局透过管理、服务与调查等三种方式所进行的反避税调查，所带来的补税金额均较前一年大幅增加，他估计2013年的调查将甚至将扩及以往从未接受过调查的厂商。

洪吉丰说，〞台商在大陆经营很久了，只要是利润率偏低或长亏不倒的公司，都可能被调查。〞

他表示，中国的反避税调查追溯期是十年，因此估计近年将会是中国的反避税调查的高峰。他也说，少部分大型、绩优厂商早已注意到中国反避税调查的风险，也已有因应措施；惟比如部分经由第三地投资中国的企业，将利润留在海外，这可能引发中国税务局的进一步调查。

他也表示，不少台商企业与地方政府关系良好，也在中国取得不少优惠政策的补助，比如免费使用土地等，但反避税调查是中央税务机构的政策，即便与地方关系良好也无可回避。

〞台商的决策和管理层对这个风险要有所认识。〞洪吉丰说。

台湾投审会资料显示，1991年至2014年2月间，台商赴陆投资件数共4.1万件、金额1,360.4亿美元，合计约4.08兆(万亿)台币。(完)

(记者 高洁如; 审校 黄凯)

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