版本:
中国
时事要闻 | 2014年 6月 20日 星期五 18:44 BJT

中国启动专项行动铲除互联网上暴恐音视频

路透北京6月20日 - 新华社报导称，中国周五启动专项行动铲除网上暴恐音视频。

“网上暴力恐怖视频现已成为当前暴恐案件多发的重要诱因。”报导援引中国国家互联网信息办公室负责人的讲话称。

报导指出，专项行动内容包括坚决封堵境外暴恐音视频、在全国全网集中清理网上暴恐音视频、查处一批违法网站和人员、落实企业管理责任等。

国信办称，近期多起暴恐案件中，暴恐分子几乎都曾收听、观看过暴恐音视频，最终制造暴恐案件。

“这些音视频大肆宣扬‘圣战’等暴力恐怖、极端宗教思想，煽动性极强，危害极大。”国信办负责人称。

30多家重点互联网企业在动员会现场签署了网上反恐承诺书，清理网站涉暴恐信息。

报导还指出，举报网上暴恐音视频最高可获10万元奖励。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐