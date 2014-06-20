中国启动专项行动铲除互联网上暴恐音视频

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透北京6月20日 - 新华社报导称，中国周五启动专项行动铲除网上暴恐音视频。
“网上暴力恐怖视频现已成为当前暴恐案件多发的重要诱因。”报导援引中国国家互联网信息办公室负责人的讲话称。
报导指出，专项行动内容包括坚决封堵境外暴恐音视频、在全国全网集中清理网上暴恐音视频、查处一批违法网站和人员、落实企业管理责任等。
国信办称，近期多起暴恐案件中，暴恐分子几乎都曾收听、观看过暴恐音视频，最终制造暴恐案件。
“这些音视频大肆宣扬‘圣战’等暴力恐怖、极端宗教思想，煽动性极强，危害极大。”国信办负责人称。
30多家重点互联网企业在动员会现场签署了网上反恐承诺书，清理网站涉暴恐信息。
报导还指出，举报网上暴恐音视频最高可获10万元奖励。（完）
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。