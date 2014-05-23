孟建柱：深刻认识当前严峻复杂反恐形势 采取更果断措施

路透北京5月23日 - 针对周四发生在新疆乌鲁木齐的严重暴力恐怖案件，中央政法委书记孟建柱表示，要深刻认识当前严峻复杂的反恐怖斗争形势，以更加坚决果断的态度、更加全面有力的措施，坚决遏制住新疆暴力恐怖活动多发频发态势，坚决把暴力恐怖分子的嚣张气焰打下去。

新华社援引他在周四晚间召开的全国反恐怖工作紧急视频会议上的讲话称，要加强反恐怖情报信息工作，提高防范和预警能力，尽最大可能把暴力恐怖活动摧毁在实施之前。

“各地各部门特别是政法部门对此要十分清醒、高度警觉，立即行动起来，集中各方力量，下重手、出重拳，发现一批、深挖一批、严惩一批暴力恐怖分子，否则就会犯历史性错误。 ”孟建柱称。

他指出，要广泛动员人民群众，打一场反恐怖人民战争。要强化社会面巡逻防范，提高威慑力，增强人民群众安全感。要加强舆论引导，向社会表明党和政府对暴力恐怖活动决不妥协、决不姑息的鲜明态度和坚定决心，增强广大群众对打击暴力恐怖活动的信心。

孟建柱强调，要真正做到守土有责，对因重视不够、工作不力、落实不到位造成暴力恐怖事件发生的，要严肃问责。要严格把握党的民族宗教政策，促进民族团结、社会稳定。

周四上午7时50分许，新疆维吾尔族自治区首府乌鲁木齐发生一起严重暴力恐怖案件，造成31人遇难，94人受伤。据中国环球时报报导称，参加该起暴恐袭击的五名嫌犯自爆死亡，有无同伙正在排查。

就在暴恐事件发生之前，新疆法庭宣判了对39名涉恐分子的判决。周三上海正在举行亚信峰会，俄罗斯总统等多国领导人来访。

就在不到一个月前的4月30日，乌鲁木齐火车南站发生的暴恐事件导致3人死亡、79人受伤。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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