中国反垄断案件数大增--商务部

路透北京12月27日电---中国今年反垄断案件数量大幅增长.中国商务部周二称,截至今年12月中旬,商务部收到经营者集中反垄断申报194件,同比增长43%;立案同比增长52%.明年将研究改善案件审查办法.

商务部发布会称,在反垄断案件数量大幅增长的背景下,明年中国将研究改善案件审查办法,进一步提高案件审查的效率,缩短案件审查时间,集中更多精力审查可能具有排除和限制竞争效果的案件.

"反垄断案件数量增长非常明显,而且更为复杂,以前一个并购事件可能涉及的只是美欧监管机构的审批,现在一个并购案例可能需要五六十个监管机构来审批."商务部反垄断局局长尚明称.

商务部提供的新闻稿称,与2010年各行业所占比率相比,2011年制造业、交通运输、仓储和邮政业案件所占比率有所增长,采矿业、批发业、零售业案件所占比率有所下降.

问及针对不同所有制企业的反垄断案件的审理区别,尚明强调,"我们处理反垄断案件是公平和公正的,不存在所有制的差异."

中国商务部反垄断局局长尚明此前称,中国今明两年将出台三部反垄断配套规则,以进一步明确经营者集中附加限制性条件,及规范对达到申报标准但未依法申报的经营者集中的调查处理.

数据显示,截至12月中旬,商务部立案反垄断案件179件,审结案件同比增四成至160件.而从案件最终处理结果来看,无条件批准占94%,附带条件批准的占3%.

新闻稿并披露,今年商务部附加限制性条件批准了四起案件,分别是俄罗斯联邦最大的两家氯化钾生产商的并购,即乌钾收购谢钾,佩内洛普收购萨维奥纺织机械案;通用电气与中国神华设立合营企业案件以及希捷收购三星电子硬盘驱动器业务案.

中国反垄断法从2008年8月1日起开始施行.次年3月美国可口可乐公司(KO.N)收购汇源果汁(1886.HK)成为反垄断法实施後唯一未获通过的案例;而其他案例中,除七件附条件批准,其余均无条件通过.(完)

--发稿 李文科; 审校 丁淑琴

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