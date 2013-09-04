外企加大合规力度 防范中国调查

6月18日在英国伦敦拍到的葛兰素史克大楼。 REUTERS/Luke MacGregor

路透北京/上海9月3日（记者 Michael Martina/Kazunori Takada） - 中国当局的反垄断和腐败调查令外企越发心惊肉跳，他们正招募律师确保营运合法。

这些调查凸显出多年来在中国开展业务的一个巨大风险。反垄断监管机构近几个月已经调查了制药、奶粉和珠宝等行业，并暗示可能调查汽车、电信、银行和石油企业。

一家外资上市医疗设备生产商的高管对路透表示，他取消了暑期休假计划，过去一个月穿梭于中国各地，确保公司的运营没有违反任何中国法律。

在中国执业的律师们表示，《反垄断法》突然加大实施力度，与之相关的客户咨询迅速增加，包括要求进行反垄断审计。

路透共采访了24位外企高管、业务咨询师和律师。所有高管都拒绝透露身份。

总的来说，他们仍对在中国开展业务持乐观态度。

英国制药商葛兰素史克(GSK.L)是卷入风波中的最大外企。中国警方指控该公司通过旅行社洗钱30亿元对医生行贿。葛兰素史克称部分中国高管似乎违反了法律。

上述外资医疗设备生产商的高管称，他去了公司在中国的所有办公室，并检查了第三方销售代理，以确保业务没有“灰色地带”。

“在中国开展业务存在贿赂等风险。我们需要兼顾风险和业务目标，葛兰素史克事件后这变得越来越困难。”他说道。

一位医疗行业的资深高管称，他的公司已经加大了内部审计的频率。

“我们必须确保看到表面以下的东西。”他指出。

Orrick律师事务所香港合伙人、监管专家Seung Chong表示，越来越多的客户咨询将其中国公司的行为准则提升到美国和欧盟的标准，特别是有关反腐败政策。

不过政府加大力度的实际上是反垄断调查。

当局的注意力在于生产商是否强迫零售商给产品设定最低价，这种行为会触犯《反垄断法》。

律师们称，有时企业会招募法律团队面试员工，确保他们在与客户和竞争对手谈话时不会违反中国法律。

“近期的执行力度显然让企业警惕起来。”Allen & Overy律师事务所驻北京的反垄断专家Francois Renard说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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