博客：中国反腐败运动如火如荼 外流资金惠及澳洲楼市

博客：中国废除养老金“双轨制” 迈出收入分配公平一大步
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
记者 Swati Pandey
房地产顾问和律师表示，随着中国不断加大反腐力度，越来越多的中国富人将资金挪出中国，投资澳大利亚房地产市场。
他们表示，客户告诉他们，他们有合法的投资资金，但担心在调查中被抓。
房地产服务公司仲量联行全球资本市场研究主管David Green-Morgan表示：“我们现在看到的是，越来越多的中国人很可能会将更多资金转移出境，这样他们就不会在这场反腐败运动中被抓。”
这是中国反腐败运动造成恐慌的最明显迹象之一，这种情绪甚至导致有些官员选择自杀。
中国政府的这场反腐败运动特别针对“裸官”，也就是那些配偶和子女移民海外，只身一人在中国做官的国家干部。这些官员通常被认为利用这种关系非法转移资产。
普通中国公民个人每年可合法向海外汇款最多5万美元，但依然有大量资金通过各种漏洞流出中国，例如取道香港转移资金。
Green-Morgan表示：“中国的各种限制越发严格，导致拟出境资金或可能流出到境外的资金量增长。”
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澳大利亚房地产市场一直是中国资金的一个热门落脚点，无论是合法还是非法资金，但近期的投资速度似乎在加快。
根据澳大利亚外国投资审查委员会的数据，2013年，中国是澳大利亚房地产市场最大的外国投资者。去年共获准投资房地产市场近60亿澳元(55.8亿美元)，同比增加41%。
一名悉尼的移民律师表示：“他们很担心，所以他们寻求一处安全的场所。”
“他们不一定想要收益，但他们想要一个安全的地方。”
第一太平戴维斯（Savills）预测称，未来十年，中国的海外房地产投资料年增20%，去年为115亿美元。
居外网(Juwai.com)联合执行长Andrew Taylor表示，这有助于未来12个月将中国在澳大利亚房地产市场的需求提高15%。居外网是面向中国买家的最大的房地产门户网站。
法国里昂证券在本月一份名为“神奇的龙”(The Magic Dragon)报告中称，这种强烈的兴趣很可能会提振澳大利亚的住宅建设。澳大利亚的住宅建设料将在2017年达到纪录高点，并将维持到2020年。（完）
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
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