中共出台反腐五年规划

美国欲在NAFTA谈判中重新取得征收关税权利--谈判目标草案

路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。