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时事要闻 | 2013年 12月 26日 星期四 10:53 BJT

中共出台反腐五年规划

路透北京12月25日 -中共中央近日印发《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》，重点提到对群体性事件、重大责任事故背后的腐败案件以及商业贿赂案件严肃查办。

中国国家主席习近平上任后启动全面反腐运动，强调反腐要“老虎”、“苍蝇”一起打。

中共中央纪委11月表示，将深化反腐，范围覆盖所有高层官员。

前述《规划》是8月末通过的，新华社本周三刊发了《规划》全文。

中纪委指出，新形势下，中共面临着执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验，和精神懈怠危险、能力不足危险、脱离群众危险、消极腐败危险。

规划指出，中国必须深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，确保党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

《规划》要求严肃查办群体性事件、重大责任事故背后的腐败案件。

中国每年发生的群体性事件约有9万起，其中约有三分之二源于土地纠纷。中国政府多次承诺治理非法强征土地，但未见明显成效。

《规划》还要求严肃查办商业贿赂案件，加大对行贿行为的惩处力度。（完）

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