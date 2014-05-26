中电建设原副总经理黄保东涉嫌严重违纪违法被立案调查--中纪委

路透北京5月26日 - 电力能源系统正成为中国近期反腐重地，落马官员不断。据中央纪委监察部网站周一称，中国电力建设集团有限公司原党委常委、副总经理黄保东涉嫌严重违纪违法问题进行了立案调查。

中纪委称，黄保东利用职务上的便利为他人谋取利益，收受他人巨额贿赂，其行为已构成严重违纪违法，决定给予黄保东开除党籍、开除公职处分。其涉嫌犯罪问题及线索已移送司法机关依法处理。

近日，检察机关以涉嫌受贿犯罪，依法对国家能源局副局长许永盛、新能源和可再生能源司司长王骏立案侦查，并采取强制措施。国家能源局煤炭司副司长魏鹏远及核电司副司长郝卫平日前亦被有关部门带走调查。

今年3月中国国家能源局原局长刘铁男亦因涉嫌严重违纪接受调查并被免职。

十八大以来，中央反腐力度明显加强，涉及省部级高官已逾20多人。伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马官员亦不断，包括近期被免去江西副省长职务的姚木根，涉嫌严重违纪问题被调查的吉林通化市委副书记、市长田玉林，安徽滁州市委书记江山等。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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