中国官媒称铲除腐败决不手软 从严治党不是口号

路透北京7月1日 - 中国人民日报周二刊登评论员文章称，从严治党不是口号，惩治腐败没有例外。任何人不论权力大小、职务高低，只要触犯党纪国法，都要严肃查处，党内决不允许有腐败分子藏身之地，军中也决不允许有腐败分子藏身之地，任何人都不能心存侥幸。

该文指出，6月30日中共中央决定给予徐才厚等四人开除党籍处分，对其涉嫌受贿犯罪问题及问题线索移送司法机关依法处理。这一决定，进一步体现了从严治党、从严治军的鲜明态度，表明了共产党坚决反对腐败、以零容忍态度惩治腐败的坚定决心。

“新形势下我们党面临着许多严峻挑战，尤其是一些党员干部中发生的腐败问题，已经成为最大危险之一。全党必须警醒起来，下大气力解决好腐败问题。”文章称。

该文称，十八大以来，以习近平为总书记的党中央，从党和国家生死存亡的高度，把反腐败斗争摆在更加突出位置。坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，严肃查处一些党员干部包括高级干部严重违纪问题。

文章并强调，反腐倡廉必须常抓不懈，拒腐防变必须警钟长鸣，始终保持惩治腐败高压态势，铲除腐败决不手软。

中纪委周一称，中共中央对原中央军委副主席徐才厚给予开除党籍处分，对其涉嫌受贿犯罪问题及问题线索移送最高人民检察院授权军事检察机关依法处理。

中纪委同时还宣布，对国务院国资委原主任蒋洁敏、原公安部副部长李东生、中国石油天然气集团公司原副总经理王永春给予开除党籍以及行政开除处分（双开），三人涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。