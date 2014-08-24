太原市委书记陈川平涉嫌严重违纪违法正接受调查--中纪委

中纪委曾在2月27日宣布对时任山西省人大常委会副主任的金道铭涉嫌严重违纪违法一事进行调查。6月19日宣布令政策涉嫌严重违纪违法，并接受组织调查。同日落马的还有山西省委常委、副省长杜善学。

十八大以来，在中央强调“老虎苍蝇一起打”的反腐行动中，不断有中央和地方官员落马。山西省是落马“大老虎”高发地，金道铭、杜善学、令政策，再加上发迹于山西的原中国科协党组书记申维辰，山西落马的省部级官员已达四人。(完)