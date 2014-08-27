华润电力称总裁王玉军被江苏省检察机关立案调查

路透香港8月27日 - 中国主要发电商--华润电力(0836.HK)宣布，公司总裁兼执行董事王玉军被江苏省有关检察机关立案调查，其总裁之职责已暂停，并由公司主席周俊卿兼任。

公司声明称，王玉军仍继续担任执行董事职位，董事会认为该事件不会对公司正常业务运作带来重大负面影响。

据华润电力年报，现年48岁的王玉军于2006年3月至2010年5月任江苏镇江发电有限公司总经理。在此以前，他曾在华润旗下徐州、湖南、登封等电厂工作。

今年4月，中央纪委监察部公布华润集团前董事长宋林此前因涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。5月中，曾任华润电力主席兼首席执行官、华润集团副董事长兼副总经理等职务的香港中旅集团副董事长兼总经理王帅廷亦因涉嫌在华润集团工作期间严重违纪违法，正接受组织调查。

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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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