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时事要闻 | 2014年 10月 28日 星期二 18:11 BJT

原中央军委副主席徐才厚涉嫌受贿侦查终结 移送审查起诉--新华

路透北京10月28日 - 新华社周二报导称，中国军事检察院对中央军委原副主席徐才厚涉嫌受贿犯罪案件侦查终结，移送审查起诉。

报导称，军事检察院侦查查明，徐才厚利用职务便利，为他人晋升职务提供帮助，直接和通过家人收受贿赂，数额特别巨大；利用职务影响为他人谋利，其和家人收受他人贿赂，数额特别巨大。徐才厚对受贿犯罪事实供认不讳。

此前，中共中央决定开除徐才厚党籍，中央军委决定开除徐才厚军籍、取消其上将军衔。（完）

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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