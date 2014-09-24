中国原国家能源局长刘铁男受贿案公开审理 被控受贿逾3558万

路透北京9月24日 - 中国国家能源局原局长刘铁男受贿案周三在河北省廊坊市公开审理。检察院起诉书指控其利用职务便利，在项目审批、设立汽车4S店等方面谋取利益，单独或与其子共同非法收受财物共计价值人民币逾3,558万元，数额特别巨大。此案将择期宣判。

廊坊中院在其官方微博公布的审理播报引述起诉书称，2006年6月至2011年8月，刘铁男利用其担任国家发改委工业司司长、发改委副主任等职务便利，为多家企业PTA（精对苯二甲酸）项目通过发改委审批等提供帮助，并收受财物价值1,649万元。

2005年4月至7月，刘铁男受宁波中金石化公司董事长孙永根的请托，为其PX（对二甲苯）项目通过国家发改委工业司核准提供帮助。当年9月，孙永根出资33.59万元为刘铁男之子刘德成购买尼桑牌天籁轿车一辆。

此外，刘铁男还于2005年8、9月为北京华通伟业汽车销售服务公司设立广汽丰田4S店提供帮助，其子刘德成通过接受并回售股份的方式，收受1,000万元。

起诉书还对其他犯罪事实提起诉讼，并称案发后赃款赃物已全部追缴，刘铁男到案后主动交待办案机关尚未掌握的折合人民币1,875万元的受贿犯罪事实，并如实供述自己的罪行，认罪态度较好。

刘铁男去年5月因涉嫌严重违纪接受调查，被免去领导职务，8月被开除党籍和公职。而早在2012年底，《财经》杂志副主编罗昌平曾在微博实名举报刘铁男涉及不法行为。（完）

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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