天津检察机关对令计划涉嫌受贿、获取国家秘密、滥用职权一案审查起诉

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透北京5月13日 - 新华社周五报导，从最高人民检察院获悉，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会原副主席、中共中央统战部原部长令计划涉嫌受贿、非法获取国家秘密、滥用职权一案，由最高人民检察院侦查终结，经依法指定管辖，移送天津市人民检察院第一分院审查起诉。
近日，天津市人民检察院第一分院依法向天津市第一中级人民法院提起公诉。检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人令计划享有的诉讼权利，并讯问了被告人令计划，听取了其辩护人的意见。
天津市人民检察院第一分院起诉书指控：被告人令计划利用其担任中共中央办公厅副主任、主任、中央书记处书记、中央统战部部长、全国政协副主席等职务上的便利，为他人谋取利益，索取、非法收受他人巨额财物；非法获取国家秘密，情节严重；滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重。对令计划，依法应当以受贿罪、非法获取国家秘密罪、滥用职权罪追究刑事责任。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。